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20:00, 25 июня 2026Экономика

Петербуржцам рассказали о погоде на «Алые паруса»

Синоптик Колесов: В день праздника «Алые паруса» дождей не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Погода в Санкт-Петербурге порадует участников праздника «Алые паруса». В этом жителей Северной столицы заверил главный синоптик города Александр Колесов, его слова приводит ТАСС.

По прогнозам метеоролога, в субботу, в день проведения главного городского выпускного «Алые паруса», дождей не ожидается. Воздух в течение дня прогреется до плюс 20 градусов, а к ночи температура не упадет ниже 15-16 градусов тепла. Ветер, по словам Колесова, будет слабым. Как уточняется, фестиваль соберет 66 тысяч выпускников из разных городов России и зарубежья.

Ранее о погоде в городе на Неве высказался Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совета безопасности РФ предположил, что дожди стали одной из причин повышенного числа участников Петербургского международного юридического форума. «Если бы солнце было, здесь бы половины не было, наверное», — пошутил Медведев, комментируя заполненность зала в ходе пленарного заседания.

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