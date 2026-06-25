Apple уличили в ограничении россиян

VK уличила Apple в ограничении россиян из-за удаления приложений компании

Компания Apple ограничивает пользователей из России в доступе к популярным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов человек. В этом американскую корпорацию уличили представители VK в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании после того, как несколько сервисов VK пропали из магазина приложений App Store.

«Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. (...) Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — заявили представители VK.

В компании добавили, что ранее установленные приложения продолжат работать, несмотря на то, что они исчезли из магазина приложений. Однако их пользователи лишатся возможности получать push-уведомления.

Утром в четверг, 25 июня, из App Store пропали несколько приложений VK: сервисы «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео» и «Дзен», а также соцсеть «Одноклассники» и почта «Mail.ru». В VK также обратили на то, что компания не находилась под санкциями и не входила ни в какие санкционные списки.