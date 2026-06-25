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20:37, 25 июня 2026Россия

Число задействованных для ударов по России беспилотников ВСУ резко изменилось

Минобороны России: Системы ПВО сбили 28 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ovbelov / Shutterstock / Fotodom

Число беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованных для ударов по России, резко изменилось. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для сравнения, с 7:00 до 20:00 24 июня количество уничтоженных дронов составило 245.

По данным оборонного ведомства, 25 июня под удар попали Белгородская, Брянская, Курская и Самарская области, а также Башкирия и Крым. Помимо того, БПЛА уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 25 июня системы ПВО сбили над регионами 269 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

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