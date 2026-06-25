Эмоциональное задержание мужчины с бомбой попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мариуполя, готовившего теракт в здании суда ДНР

ФСБ России показала оперативное видео задержания жителя Мариуполя, готовившего теракт в здании суда Донецкой Народной Республики (ДНР). Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах виден мужчина в черной футболке и джинсах, за которым следят правоохранители. Он забрал бомбу из тайника и его схватили, при этом слышны эмоциональные крики. Задержанный кричит, чтобы ему дали позвонить маме.

Мариупольца, по данным ФСБ, завербовали представители украинских спецслужб. По их указанию, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и прибыл к зданию суда, где его задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.