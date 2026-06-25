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09:26, 25 июня 2026Бывший СССР

На Украине назвали проблемы реформ ВСУ

FT: Реформы ВСУ Федорова вызвали критику у военных и официальных лиц
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) министра обороны страны Михаила Федорова вызывают критику среди военных и официальных лиц. Об этом, ссылаясь на украинских военных и официальных лиц, пишет Financial Times.

Как пишет издание, главной мерой стало введение срочных контрактов в украинской армии, которые гарантируют по их истечению освобождение от службы на шесть месяцев, что вызвало критику со стороны находящихся на службе украинских военных.

«Либо ты довольствуешься крохами с хозяйского стола, либо отказываешься, и, будучи крепостным, ты сам виноват», — прокомментировал служащий в ВСУ писатель Артем Чапей.

Украинские аналитики и официальные лица, отмечает издание, заявили, что даже при подписании значительного количества новых контрактов, ВСУ не могут позволить отказаться от принудительной мобилизации для пополнения фронтовых подразделений.

Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что реформа ВСУ анонсированная киевскими властями, обусловлена кадровыми изменениями в правительстве страны.

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