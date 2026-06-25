На Украине заговорили о разрешении Трампа усилить удары по России. Как на это ответили в Кремле?

Песков: Сообщениям Украины о якобы разрешении Трампа ужесточить удары по РФ нельзя верить

Сообщения украинских изданий о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Киеву согласие на усиление ударов по российской территории, не заслуживают доверия. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном.

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В Кремле призвали не доверять украинским публикациям

Поводом для обсуждения стали сообщения украинской прессы о якобы состоявшемся разговоре между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Ряд изданий, в том числе «Киевская правда» и The Kyiv Independent, утверждал, что после встречи на саммите G7 американский лидер согласился поддержать ужесточение санкций против России, усилить давления на Москву и расширить военную активность Киева, включая удары по российской территории.

Комментируя эти публикации, Песков заявил, что подобную информацию следует воспринимать с осторожностью.

Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Владимира Путина

По его словам, США понимают, что невозможно пытаться урегулировать кризис, будучи вовлеченным в конфликт на одной из сторон. Песков добавил, что Россия ожидает продолжения контактов с американской стороной по вопросам ситуации на Украине.

Лавров также усомнился в достоверности информации

С похожей оценкой выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, публикации о якобы полученном Киевом разрешении больше похожи на попытку представить желаемое как реальность.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее выдавать желаемое за действительность», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на форуме «Примаковские чтения».

Лавров также обратил внимание, что США, несмотря на разговоры о переговорах и дипломатическом урегулировании, продолжают оказывать экономическое давление на Россию. В качестве примера министр привел ситуацию вокруг международной деятельности российских нефтяных компаний.

По его словам, американская сторона ведет работу с различными государствами, пытаясь ограничить возможности российского бизнеса за рубежом.

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Сообщалось о возможной поддержке США ударов по России

Британская газета Financial Times (FT) опубликовала материал, в котором говорится о возможном участии США в повышении эффективности украинских атак.

Авторы публикации утверждали, что Вашингтон мог предоставлять Киеву разведывательную информацию, которая используется для нанесения ударов по российским регионам, в том числе вблизи Москвы. Кроме того, издание отмечало, что европейские страны продолжают убеждать США расширять обмен разведданными с Украиной.

По данным источников FT, в Киеве также обратили внимание на изменение риторики Трампа и допускают, что он стал более благосклонно относиться к идее дополнительной поддержки Украины. Однако украинские власти не спешат делать окончательные выводы, поскольку позиция американского лидера может измениться.

Что говорил сам Трамп об Украине?

На фоне сообщений о якобы новой риторики Вашингтона сам Трамп в последние недели делал достаточно осторожные заявления относительно украинского конфликта. Так, во время одной из пресс-конференций в Белом доме он уклонился от ответа на вопрос о том, добиваются ли Вооруженные силы Украины успехов на поле боя. Вместо этого американский лидер ограничился словами о том, что Владимир Зеленский «держится молодцом» и что у него «все хорошо».

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Кроме того, Трамп подтвердил, что США рассмотрят просьбу Киева о выдаче лицензии на производство американских ракет непосредственно на территории Украины. По его словам, соответствующее обращение уже поступило от украинской стороны.

При этом президент США отказался подробно комментировать свои контакты с российским лидером Владимиром Путиным и возможное введение новых санкций против России. «Ну, я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать ситуацию, а это непросто», — сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что провел содержательные переговоры с российским президентом и продолжает рассматривать варианты урегулирования конфликта.