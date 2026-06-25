Названа основная валюта для сбережений у россиян

РИА Новости: Доля рублевых сбережений в мае достигла рекордных 95,7 процента

К концу весны на рублевые сбережения приходилась подавляющая часть всех накоплений россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

К началу июня доля сбережений в российской валюте на внутреннем рынке достигла рекордных 95,7 процента. По итогам мая показатель увеличился на 0,2 процентного пункта в месячном выражении и на 0,8 процентного пункта — в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Ранее регулятор сообщил, что россияне, как правило, хранят сбережения на рублевых вкладах и в наличных рублях. Такие ответы в ходе опроса дали 39 и 36 процентов граждан соответственно. Еще одним востребованным у россиян инструментом для накоплений оказались дебетовые карты. В то же время почти треть респондентов признались, что у них вообще нет сбережений.

В целом банковские вклады еще долгое время будут оставаться привлекательными для населения, несмотря на постепенное снижение ставок по такого рода продуктам, отмечают эксперты. Ситуация начнет меняться, когда ключевая ставка станет однозначной. Согласно прогнозу ЦБ, это произойдет не раньше следующего года.