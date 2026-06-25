Россия нарастила экспорт мяса в страну БРИКС

«Агроэкспорт»: Россия экспортировала в Китай мяса более чем на 150 миллионов долларов

За первые пять месяцев 2026 года экспорт российских мяса и пищевых субпродуктов свиней и крупного рогатого скота в Китай вырос в 1,4 раза. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало «Интерфакс».

Речь идет о поставках более чем 53 тысяч тонн, на почти 156 миллионов долларов. Экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней достиг 46,5 тысячи тонн, а говядины и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота — 6,7 тысячи тонн.

В 2025 году Россию продала Китаю больше 76 тысяч тонн свинины на 191 миллион долларов. Поставки говядины достигли тогда 23 тысяч тонн (более 122 миллионов долларов).

По данным Главного таможенного управления КНР, в феврале 2026 года Россия поставила в Китай замороженной говядины на 14 миллионов долларов. Достигнутый показатель оказался максимальным с мая 2023 года.

В прошлом году Китай оказался основным покупателем российской говядины. Было импортировано больше 18,5 тысячи тонн.