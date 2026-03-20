Поставки российской говядины в страну БРИКС оказались рекордными

Таможня КНР: Импорт говядины из РФ оценивается в рекордные 14 млн долларов

В последний месяц зимы Россия поставила в Китай замороженной говядины на 14 миллионов долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР приводит РИА Новости.

Отмечается, что достигнутый показатель оказался максимальным с мая 2023 года. Если сравнивать с февралем 2025-го, то поставки в страну БРИКС выросли больше чем вдвое.

Отмечается, что в целом экспорт мяса из России в Китай в феврале остался примерно на уровне аналогичного месяца прошлого года. Речь идет о 50,8 миллиона долларов.

По данным аналитической компании NTech, в январе-сентябре 2025 года продажи говядины в России обрушились на шесть процентов. Для баранины снижение оказалось еще более внушительным — минус 39 процентов.

Известно также, что в 2025 году основным покупателем российской говядины остался Китай, который импортировал ее в количестве, превышающем 18,5 тысячи тонн, или на 5,6 процента больше, чем год назад.

По прогнозам, мировые цены на говядину продолжат идти вверх, так как Бразилия, считающаяся ведущим производителем этого вида мяса, вступает в период сокращения предложения, который затянется не на один год.