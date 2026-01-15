Постсоветская республика нарастила закупки молока и мяса у России

Economist: Киргизия почти на 24 % увеличила импорт молочной продукции из России

В 2025 году Киргизия на 7,2 процента увеличила закупки в России мяса и субпродуктов птицы. Об этом сообщило издание Economist.kg.

Соответствующий показатель вырос до 15 тысяч тонн. Кроме того, на 23,8 процента (до 11,4 тысячи тонн) увеличились поставки российской молочной продукции. Экспорт в Киргизию крупного рогатого скота поднялся до 24 тысяч голов. Впрочем, основным покупателем российской говядины остался Китай, который приобрел ее в количестве, превышающем 18,5 тысячи тонн, или на 5,6 процента больше, чем год назад.

В 2024 году товарооборот России и Киргизии вырос на 13,6 процента и достиг рекордных 4,1 миллиарда долларов. За девять месяцев 2025 года соответствующий показатель увеличился еще на 17 процентов. Кроме того, доля рубля во взаимных расчетах дошла до 97 процентов. Доля России во внешней торговле этого постсоветского государства составляет 22,3 процента. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений достиг чуть меньше двух миллиардов долларов.