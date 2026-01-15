Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 15 января 2026Экономика

Постсоветская республика нарастила закупки молока и мяса у России

Economist: Киргизия почти на 24 % увеличила импорт молочной продукции из России
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году Киргизия на 7,2 процента увеличила закупки в России мяса и субпродуктов птицы. Об этом сообщило издание Economist.kg.

Соответствующий показатель вырос до 15 тысяч тонн. Кроме того, на 23,8 процента (до 11,4 тысячи тонн) увеличились поставки российской молочной продукции. Экспорт в Киргизию крупного рогатого скота поднялся до 24 тысяч голов. Впрочем, основным покупателем российской говядины остался Китай, который приобрел ее в количестве, превышающем 18,5 тысячи тонн, или на 5,6 процента больше, чем год назад.

В 2024 году товарооборот России и Киргизии вырос на 13,6 процента и достиг рекордных 4,1 миллиарда долларов. За девять месяцев 2025 года соответствующий показатель увеличился еще на 17 процентов. Кроме того, доля рубля во взаимных расчетах дошла до 97 процентов. Доля России во внешней торговле этого постсоветского государства составляет 22,3 процента. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений достиг чуть меньше двух миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok