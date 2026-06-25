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09:02, 25 июня 2026Наука и техника

Раскрыты упрощающие работу с Windows секретные команды

В How-To Geek раскрыли сочетания клавиш в Windows, упрощающие работу с ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Авторы портала How-To Geek перечислили секретные команды для Windows, которые ускоряют работу с Windows. Список доступен на сайте медиа.

По словам редактора издания Ника Льюиса, все команды связаны с кнопкой Shift. Он отметил, что большинство неопытных пользователей вспоминает о ней лишь тогда, когда нужно набрать заглавную букву или слово. Специалист рассказал о нескольких сочетаний клавиш, которые упрощают работу с операционной системой (ОС).

В первую очередь Льюис заметил, что выбор файла и нажатие клавиш Shift и Delete моментально удаляет документ, не отправляя в корзину. «Я не так уж часто использую сочетание клавиш Shift+Delete, но когда это необходимо, оно очень полезно», — признался автор. Также он рассказал, что нажатие клавиши Shift и клик мышью в указанном месте позволит выделить сразу несколько файлов и прочих элементов.

Комбинация клавиш Shift+Ctrl+T открывает в браузере последнюю закрытую вкладку. Журналист заметил, что это бывает полезно, если вкладка оказалась закрытой случайно. Журналист напомнил, что сочетание Shift+Alt+Tab позволяет переключаться между открытыми окнами в Windows в обратном порядке, а клик по документу правой кнопкой мыши и зажатие Shift открывает расширенное меню.

Ранее журналисты издания BGR посоветовали пользователям Windows включить функцию Night Light, чтобы сберечь зрение. Они объяснили, что эта опция оказалась выключенной по умолчанию.

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