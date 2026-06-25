Врач указала на главную ошибку в летнем рационе

Диетолог Гаго: Салат из помидоров и огурцов содержит мало питательных веществ

Диетолог Клау Гаго заявила, что многие люди при составлении рациона летом совершают одну распространенную ошибку. На нее она указала в разговоре с изданием 20minutos.

Главной ошибкой Гаго назвала употребление только овощных салатов. Врач пояснила, что если еда свежая, то это еще не означает, что она содержит все необходимые организму питательные вещества. Помидоры и огурцы действительно могут освежать летом, но они не могут считаться полноценным приемом пищи, подчеркнула она.

По словам диетолога, в дополнение к овощному салату обязательно нужен еще и источник качественного белка: яйца, рыба, курица или бобовые. Кроме того, важно дополнить блюдо полезными жирами, такими как оливковое масло, авокадо или орехи. Только в этом случае рацион будет сбалансированным, заключила Гаго.

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