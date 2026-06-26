26 июня 2026 года в мире отмечают праздники, посвященные борьбе с пытками и наркотиками. Православные в этот день почитают мученицу Акилину. Свой юбилей 26 числа отмечает руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. «Лента.ру» выяснила, какие еще праздники отмечают 26 июня по всему миру, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
Международный день в поддержку жертв пыток
26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. На данный момент сторонами Конвенции являются 174 государства.
Цель акции — объединить страны и общества для поддержки людей, которые стали жертвами пыток. Международное право полностью запрещает пытки. Как сказано на портале ООН, это преступление против человечества, у которого нет оправдания.
Всемирный день борьбы с наркотиками
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом провозгласили в 1987 году. Дату установили в память о ликвидации опиумной торговли в Китае: 26 июня 1839 года у городских стен Гуанчжоу закончили сжигать более миллиона килограммов наркотика, который отобрали у английских торговцев. Вскоре между двумя странами началась Первая опиумная война.
Как указано на сайте ООН, главная цель Дня — стимулировать принятие мер профилактики и лечения наркотической зависимости, а также призвать правительства стран к сотрудничеству в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Какие еще праздники отмечают в мире 26 июня
- День рождения зубной щетки;
- День независимости Мадагаскара;
- День вооруженных сил Азербайджана;
- День памяти Сунтона Пу в Таиланде;
- День работников прокуратуры в Белоруссии и Туркменистане;
- День национального флага Румынии.
Какой церковный праздник 26 июня
День памяти мученицы Акилины Старшей
Акилина жила в финикийском городе Библ (территория современного Ливана) в эпоху гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Выросла в религиозной семье, и уже в 12 лет убеждала своих подруг отречься от язычества. В итоге на Акилину донесли — за твердость в вере девочку подвергли пыткам, а после бросили на растерзание псам. Однако, как гласит предание, ангел исцелил святую. Акилина появилась перед царским наместником, восхваляя Бога. За это ее признали ведьмой и казнили.
На Руси святую называли Акулиной Гречишницей. Считалось, что с 26 июня начинается настоящее лето и пора сева гречихи. В этот день было принято просить святую о хорошем урожае и угощать нуждающихся гречневой кашей.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 июня
- День памяти мученицы Антонины Никейской;
- День памяти святителя Трифиллия;
- День памяти преподобных Анны и ее сына Иоанна Вифинского.
Приметы на 26 июня
- Нельзя есть молочные продукты — навредишь здоровью;
- Если выйти из дома без серьезной причины, можно получить сглаз;
- Туман на рассвете — к жаркому дню;
- Ночью видно много звезд — будет хороший урожай ягод и грибов;
- Много мошкары — погода будет хорошей.
Кто родился 26 июня
Геннадий Зюганов (82 года)
С 1996 по 2012 год Геннадий Зюганов четыре раза участвовал в выборах президента и всегда занимал второе место.
Зюганов — полковник запаса химических войск и доктор философских наук. Кроме карьеры в политике, известен увлечением пчеловодством. Также лидер КПРФ написал более 150 публикаций, монографий и книг. В 1996 году Зюганов был удостоен литературной премии имени Шолохова.
Вячеслав Петкун (57 лет)
Российскому музыканту и основателю группы «Танцы минус» исполняется 57 лет. Коллектив выпускает песни с 1995 года, в числе самых известных песен — «Половинка», «10 капель», «Город».
Помимо группы, Петкун был задействован в других проектах. Например, в 2002-2003 годах он выступал в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», исполнял роль Квазимодо. Кроме того, был ведущим на телевидении и радио.
Кто еще родился 26 июня
- Ариана Гранде (33 года) — американская певица;
- Обри Плаза (42 года) — американская актриса;
- Пьер Гаран, Гару (54 года) — канадский певец, сыгравший Квазимодо в оригинальном мюзикле «Нотр-Дам де Пари»;
- Самир Насри (39 лет) — французский футболист.
- Алексия Нидерландская (21 год) — принцесса Нидерландов.