На Камчатке похитили миллиард рублей

СК возбудил дело против 4 членов ОПГ на Камчатке за хищение ₽1 млрд и легализацию ₽712 млн

На Камчатке выявлено хищение одного миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В совершении преступления подозреваются четверо членов организованной преступной группы (ОПГ).

По данным следствия, в период с 1 января 2019 года по 16 февраля 2025 года они похитили поступавшие на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей средства и легализовали 712 миллионов рублей с использованием расчетных счетов, более тысячи незаконных финансовых операций и различных сделок.

Хищение было совершено с использованием служебного положения одного из членов ОПГ.

Ранее сообщалось, что в Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей.