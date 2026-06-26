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Силовые структуры
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11:01, 26 июня 2026Силовые структуры

На Камчатке похитили миллиард рублей

СК возбудил дело против 4 членов ОПГ на Камчатке за хищение ₽1 млрд и легализацию ₽712 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На Камчатке выявлено хищение одного миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В совершении преступления подозреваются четверо членов организованной преступной группы (ОПГ).

По данным следствия, в период с 1 января 2019 года по 16 февраля 2025 года они похитили поступавшие на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей средства и легализовали 712 миллионов рублей с использованием расчетных счетов, более тысячи незаконных финансовых операций и различных сделок.

Хищение было совершено с использованием служебного положения одного из членов ОПГ.

Ранее сообщалось, что в Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей.

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