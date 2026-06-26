На Украине превратили гаубицу «Богдана» в ершик

Гаубица «Богдана-Б» ВСУ получила защиту-«ершик»

Буксируемая гаубица «Богдана-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратилась в «ершик» после установки защиты от дронов. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото видно орудие 68-й артиллерийской бригады ВСУ, которое получило традиционный «мангал» для защиты от дронов. Казенную часть прикрыли решетчатым экраном, а на стволе закрепили «щетку» из расплетенных стальных тросов.

«Богдана-Б» — это буксируемый вариант самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана». 155-миллиметровое орудие устанавливают на лафеты списанных советских систем. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 30 километров. Зафиксировано уничтожение минимум трех орудий «Богдана-Б» российскими дронами.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили российскую САУ 2С31 «Вена». Установка на шасси боевой машины пехоты несет комбинированное орудие, которое совмещает совмещающее свойства пушки, гаубицы и миномета.