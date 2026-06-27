День молодежи в 2026 году: история и традиции, как отмечают праздник

Сегодня, 27 июня, в России отмечают День молодежи — официальный праздник, который ежегодно приходится на последнюю субботу июня. Он подчеркивает значимость молодых людей в общественной, культурной и экономической жизни страны. В этот день традиционно проходят фестивали, концерты, лекции и карьерные консультации. «Лента.ру» рассказывает про историю и традиции Дня молодежи, как его отмечают в разных странах.

Дата Дня молодежи в 2026 году

День молодежи ежегодно празднуют в последнюю субботу июня. В 2026 году он приходится на 27 июня

Как раз в это время у школьников проходят выпускные, а у студентов заканчивается летняя сессия, так что для них праздник — еще и способ отметить начало каникул.

История праздника

История Дня молодежи уходит корнями в советское время. Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1958 года. Он приходился на последнее воскресенье июня.

В советскую эпоху в этот день проводили спортивные и творческие соревнования, субботники, парады и слеты активистов — он был более политическим, чем сейчас.

Комсомольцы на параде в честь 50-летия ВЛКСМ, 1968 год Фото: Виктор Шандрин / ТАСС

В России официально установили праздник в 1993 году. Его стали отмечать 27 июня по распоряжению президента Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года.

В 2023 году президент Владимир Путин перенес праздник на последнюю субботу июня. В результате в 2024 году День молодежи впервые отметили 29 июня.

Значение Дня молодежи в России

Заместитель руководителя Московского областного отделения независимого профсоюза «Новый труд» Никита Неживой рассказал «Ленте.ру», что изначально праздник учредили для признания вклада молодых людей в строительство социалистического общества. Но и сегодня День молодежи актуален как никогда — он приобрел новое значение в условиях рыночной экономики и стремительного технологического развития.

Праздник поднимает вопросы будущего трудового рынка, роли молодого поколения и его права на достойную карьеру, подчеркивает значимость молодых людей в общественной, культурной и экономической жизни страны

«День молодежи — это не просто праздник, но и повод задуматься о роли молодого поколения в современном мире», — подчеркнул Никита Неживой.

Молодежь быстрее осваивает плоды технического прогресса, оценивает и внедряет новые технологии. Она проще адаптируется к гибким формам занятости и цифровым технологиям, отметил собеседник. «Многие молодые люди сейчас относятся к поколению самозанятых — дизайнеров, маркетологов, курьеров, IT-специалистов и контент-мейкеров, которые выбирают работу вне офиса и жесткого графика», — добавил Никита Неживой.

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«Для нашей страны праздник имеет большое значение, ставя цель объединить молодежь России и подчеркнуть важность молодого поколения в развитии государства», — добавил в беседе с «Лентой.ру» политолог Станислав Трунов.

Традиции праздника

В России молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. Но праздник отмечают вне зависимости от возраста. Как правило, россияне отправляются на прогулки с семьей или компанией друзей, поздравляют младших членов семьи и знакомых.

В советское время на День молодежи проводили слеты активистов и парады, но сейчас праздник стал более развлекательным. Каждый город устраивает собственную программу.

Обычно на День молодежи проходят:

фестивали с концертами, мастер-классами и розыгрышами призов. В 2025 году мероприятия, организованные Росмолодежью, посетили 5 миллионов гостей;

форумы;

спортивные соревнования, турниры, тренировки на воздухе;

концерты, выставки и экскурсии;

карьерные консультации, встречи с профессионалами и наставниками.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Все чаще в праздновании Дня молодежи задействуют онлайн-платформы: проводятся вебинары, стримы, дискуссии об образовании и цифровой занятости. При этом многие мероприятия касаются самозанятости, фриланса и новых профессий цифровой эпохи», — добавил Никита Неживой.

В 2026 году фестивали в честь Дня молодежи во всех городах объединяет концепция «Мечта. Гордость. Единство. Молодость»

В 2026 году фестиваль ко Дню молодежи в Москве состоится в парке «Ходынское поле». На главной сцене фестиваля 27 июня в 20:00 пройдет концерт группы Uma2rman, а 28-го в 20:00 — выступление группы «Сироткин». А еще можно будет поучаствовать в соревнованиях по уличным видам спорта, мастер-классах, ярмарке вакансий и народных играх.

Росмолодежь организовывает праздничные мероприятия в каждом регионе России. Подробную программу для своего города можно получить, зарегистрировавшись на официальном сайте.

Например, в Нижнем Новгороде весь день 27 июня будут проводить лекции, мастер-классы и концерты, а вечером выступит хедлайнер. Во Владивостоке можно будет посетить Кубок КВН «Столицы финансовой культуры России», морскую регату, выступление комика Варвары Щербаковой, концерт «Люмус» при свечах и выступление Mary Gu. А в Волгограде пройдут спортивные состязания, народные мастер-классы и квиз.

Как поздравить с Днем молодежи

На День молодежи уместно сделать арт-подарок родными и близким, посоветовал в разговоре с «Лентой.ру» председатель Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангир Мамедов. Причем порадовать можно и представителей старшего поколения. Для этого возьмите их фотографии в молодости и напишите историю каждого отдельного снимка. Такой арт-подарок позволит вспомнить интересные моменты из молодости дорогих вам людей и при этом показать преемственность поколений.

«Сертификаты на обучение, языковые курсы, книги, абонементы в спортзал — именно такие подарки необходимо дарить представителям молодого поколения. То, что делает сильнее и повышает уровень образования», — посоветовал Станислав Трунов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Впрочем, традиции делать дорогие подарки на День молодежи нет. Оригинально поздравить близких помогут современные технологии. Например, вы можете:

создать открытку с помощью нейросети;

сделать аудиопоздравление голосом известного персонажа или актера;

смонтировать ролик с совместными фото и видео.

День молодежи в других странах

Западные страны

На Западе день молодежи — 12 августа, это официальный праздник, установленный ООН в 1999 году. Его принято посвящать обсуждению актуальных проблем вроде безработицы, экологии и образования, отметил Станислав Трунов.

В Европе в этот день чаще говорят о вовлеченности в демократические процессы, дополнил Никита Неживой. Несмотря на различия, все страны признают ценность молодежи как созидателей будущего и активных участников общественной жизни.

Праздник называется День молодежи и студенчества, и его отмечают, как в советское время, в последнее воскресенье июня.

За организацию отвечает общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (БРСМ). Так, в 2022 году в Витебске День молодежи отмечали под слоганом «БРСМ: 20 лет вместе!» в честь юбилея союза.

В областях и городах регионального значения Казахстана на День молодежи проводят заседания Советов по делам молодежи при акиматах регионов. Популярны акции с участием волонтеров, благотворительные мероприятия, а также ярмарки вакансий для молодых людей. Кроме того, в регионах страны проводят спортивные турниры и гала-концерты.

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

В Индии праздник молодежи приходится на 12 января. Он приурочен ко дню рождения философа и гуру Свами Вивекананды. Этот общественный деятель жил во второй половине XIX века, он считается предшественником движения нью-эйдж.

В Китае, учитывая идеологическую специфику, на День молодежи проводят мероприятия патриотического толка, а также церемонию вступления молодых людей в Коммунистический союз молодежи Китая.

День молодежи отмечают 16 июня. Он посвящен павшим жертвам расистского массового расстрела, произошедшего в 1976 году. Школы и большинство промышленных предприятий в этот день не работают.

«В Китае и ЮАР большой акцент делается на социальной справедливости и активном участии молодежи в развитии общества», — подчеркнул Никита Неживой.