Лукашенко после России отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию и отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа», — говорится в сообщении.

По данным канала, президента Белоруссии ждет маршрут в десятки тысяч километров и три страны.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с президентом РФ Владимиром Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае. 27 июня переговоры продолжились в расширенном и полностью закрытом от прессы формате.