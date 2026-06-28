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11:46, 28 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко завершил визит в Россию

Лукашенко после России отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию и отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа», — говорится в сообщении.

По данным канала, президента Белоруссии ждет маршрут в десятки тысяч километров и три страны.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с президентом РФ Владимиром Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае. 27 июня переговоры продолжились в расширенном и полностью закрытом от прессы формате.

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