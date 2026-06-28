Российские военные поделились кадрами новой техники в зоне СВО

Военные ВС России сделали видеообзор на вездеходы «Улан-2» из зоны СВО

Colonelcassad / Telegram

Российские военные активно делятся кадрами новой техники, поступающей в зону специальной военной операции (СВО). В этот раз видеообзор, опубликованный в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, посвятили вездеходам «Улан-2».

В видео говорится, что в одном автомобиле могут поместиться четыре человека. Встроен вылет руля, приборная панель внешне напоминает самолетную. Передние двери машины оказались сделаны из ткани.

Ранее газета «Известия» писала, что багги «Уланов» дополнительно оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами с тепловизорами, а в их экипажи входят пулеметчики и военнослужащие с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).