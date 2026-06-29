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21:13, 29 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали причину лжи о ходе СВО

Журналист Боуз: Запад лжет о ходе СВО, чтобы замаскировать потерю крупного города
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Запад лжет о ходе специальной военной операции (СВО), чтобы скрыть информацию о «потере крупного города». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Есть причина, по которой продажные западные СМИ так отчаянно пытаются убедить вас в том, что "Украина побеждает" (...) или что "Россия на грани краха". Все это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю еще одного крупного украинского города», — сообщил он.

Как утверждает Боуз, россиянам хорошо знакомы подобные уловки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По его словам, Запад оказывает грубое давление на Россию.

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