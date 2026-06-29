Назван главный победитель в истории с блокадой Ормузского пролива

NYT: В истории с блокадой Ормузского пролива главным победителем оказался Китай

Блокада Ормузского пролива нанесла серьезный экономический ущерб многим странам, однако Китай вышел из этой истории победителем. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Оно сослалось на выводы аналитиков консалтинговой фирмы The Asia Group, которые убеждены, что Пекин укрепил позиции, показав свою конкурентоспособность и возможности для смягчения экономических потрясений. Более того, дестабилизирующая политика США обеспечила Китаю статус надежного и предпочтительного партнера. Кроме того, ускорился глобальный спрос на экологически чистые энергетические технологии, такие как солнечные панели, батареи и электромобили. А это как раз те сегменты, в которых Китай доминирует.

Перекрытие Ормузского пролива привело к росту мировых цен на энергоносители. Но КНР сумела избежать основной части негативных последствий, используя энергетические резервы и вводя экспортные ограничения и квоты для местных нефтеперерабатывающих заводов. Про другие страны Азии этого сказать нельзя. Например, в Индии рост цен на удобрения, топливо и продукты питания усилил местную оппозицию, а повышение стоимости удобрений в сочетании с прогнозируемым слабым сезоном муссонов может негативно сказаться на более чем 40 процентах рабочей силы Индии, занятой в сельском хозяйстве.

В Японии, где субсидии на топливо стали серьезной проблемой для бюджета, повышение цен на энергоносители может также усилить давление на правительство. На Филиппинах произошли забастовки рабочих и объявлено чрезвычайное положение в энергетической сфере. В Индонезии производители никеля, испытывающие нехватку серной кислоты, сократили производство, а туризм на Бали упал из-за повышения цен на авиабилеты.

В условиях энергетического кризиса многие страны Юго-Восточной Азии обращаются к Китаю за поставками солнечных панелей, систем хранения энергии на основе аккумуляторов и электромобилей, и экспорт этих товаров из Китая резко вырос.

По данным CNBC, экономика Китая демонстрирует признаки оживления, отчасти благодаря восстановлению поставок в США.