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17:31, 29 июня 2026Россия

Путин отметил действия двух российских подразделений на СВО

Путин поздравил 35-й инженерно-саперный полк с присвоением наименования «гвардейский»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин поздравил 35-й инженерно-саперный полк и 26-ю ракетную Неманскую Краснознаменную, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаду с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграммы главы государства командованию и личному составу подразделений опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил умелые и решительные действия бойцов обоих формирований в зоне специальной военной операции (СВО), подчеркнув, что они «являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма». Он выразил уверенность, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Кроме того, президент пожелал командованию и личному составу бригады и полка крепкого здоровья и успехов.

Ранее Путин заявил, что герои СВО являются подлинной элитой страны. По его мнению, они должны продолжать службу в гражданских сферах, в политике, экономике, а также в государственном и муниципальном управлении. Глава государства подчеркнул, что для этого необходимо создавать все условия.

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