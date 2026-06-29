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11:46, 29 июня 2026Экономика

Россиянам посоветовали отправиться за город с одной целью

Физик Угольников: Появляющиеся летом серебристые облака лучше всего наблюдать за городом
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Появляющиеся летом серебристые облака лучше всего наблюдать за городом, вдали от городской засветки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Олег Угольников.

Лучше всего эти облака видны в средней полосе России (на широте от 50 до 60 градусов) в июне и июле, когда температура в верхней мезосфере на высоте 80-85 километров может опускаться настолько, что на этих высотах могут образовываться ледяные частицы. Они «превращаются» в серебристые облака, когда подсвечиваются Солнцем.

Что касается южных регионов, там температуры не настолько низкие, на севере страны же наступают белые ночи, и небо оказывается слишком светлым для наблюдения серебристых облаков.

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За городом серебристые облака наблюдать удобнее, поскольку там меньше засветки и более открытый горизонт. «Спрогнозировать появление серебристых облаков сложно. Бывает пятидневная периодичность за счет планетарных волн, но это далеко не всегда», — отметил Угольников.

Он также добавил, что частота появления серебристых облаков в последнее время увеличилась. «Это может происходить из-за постепенного охлаждения летней мезосферы за счет парникового эффекта — в верхних слоях он понижает температуру, задерживая тепловое излучение Земли над поверхностью, а также увеличения содержания водяного пара на разных высотах в атмосфере», — пояснил ученый.

Ранее жителям столицы рассказали, что сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Наблюдать явление лучше всего около полуночи.

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