Россиянам посоветовали отправиться за город с одной целью

Физик Угольников: Появляющиеся летом серебристые облака лучше всего наблюдать за городом

Появляющиеся летом серебристые облака лучше всего наблюдать за городом, вдали от городской засветки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Олег Угольников.

Лучше всего эти облака видны в средней полосе России (на широте от 50 до 60 градусов) в июне и июле, когда температура в верхней мезосфере на высоте 80-85 километров может опускаться настолько, что на этих высотах могут образовываться ледяные частицы. Они «превращаются» в серебристые облака, когда подсвечиваются Солнцем.

Что касается южных регионов, там температуры не настолько низкие, на севере страны же наступают белые ночи, и небо оказывается слишком светлым для наблюдения серебристых облаков.

За городом серебристые облака наблюдать удобнее, поскольку там меньше засветки и более открытый горизонт. «Спрогнозировать появление серебристых облаков сложно. Бывает пятидневная периодичность за счет планетарных волн, но это далеко не всегда», — отметил Угольников.

Он также добавил, что частота появления серебристых облаков в последнее время увеличилась. «Это может происходить из-за постепенного охлаждения летней мезосферы за счет парникового эффекта — в верхних слоях он понижает температуру, задерживая тепловое излучение Земли над поверхностью, а также увеличения содержания водяного пара на разных высотах в атмосфере», — пояснил ученый.

Ранее жителям столицы рассказали, что сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Наблюдать явление лучше всего около полуночи.