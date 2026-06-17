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13:44, 17 июня 2026Экономика

Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

Астроном Кошман: За серебристыми облаками в Москве можно наблюдать в конце июня
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичи смогут понаблюдать за серебристыми облаками в последней декаде июня, рассказала «Москве 24» астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Это редкое явление — самые высокие облака в атмосфере Земли, которые образуются на высотах порядка 70-95 километров. Для наблюдателя они будут выглядеть как светящиеся серебристо-голубые полосы или волны. Эти облака состоят из мельчайших ледяных кристаллов, которые подсвечиваются Солнцем в момент, когда оно находится под горизонтом на глубине 6-16 градусов. При этом облака очень тонкие, поэтому сквозь них всегда видно звезды.

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Сезон наблюдения за серебристыми облаками длится с конца мая по август, но пик вероятности их появления приходится именно на последнюю декаду июня. Лучше всего их видно в небе примерно около полуночи.

В Москве серебристые облака можно увидеть над северным или северо-западным горизонтом. Наблюдать за ними рекомендуется с высоких этажей домов или выйдя на открытое пространство, например, в парк. Но еще лучше уехать за город, подальше от яркой засветки, посоветовала специалист.

Для детального рассмотрения стоит использовать бинокль или фотографировать облака с длительной выдержкой.

Ранее жителей столицы предупредили, что в ближайшие годы количество гроз и смерчей увеличится на фоне глобального потепления.

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