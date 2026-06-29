Xolidayboy назначил концерт на стадионе «ВТБ Арена» — «Динамо» в Москве

Xolidayboy выступит на стадионе «Динамо» 5 июля с хитами «Моя хулиганка» и «Пожары»

Певец Xolidayboy даст большой концерт на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» в Москве. Выступление запланировано на 5 июля 2026 года.

Xolidayboy известен хитами «Моя хулиганка», «Мания», «Пожары», «Океаны» и Love again. Клипы артиста набирают десятки миллионов просмотров на YouTube и других видеосервисах. Треки «Моя хулиганка» и «Пожары» попадали в чарты Белоруссии, Польши, Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии.

В 2025 году Xolidayboy получил тарелку «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года».