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22:21, 30 июня 2026Бывший СССР

Ирландский наемник ВСУ наступил на мину и лишился ног

Daily Mail: Ирландский наемник ВСУ лишился ног, наступив на мину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ирландский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Келвин Прайс лишился обеих ног, наступив на мину во время эвакуации в 2025 году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Когда мы эвакуировались, я наступил на мину, которую никто из нас не увидел», — рассказал Прайс.

По информации газеты, Прайс вступил в ряды ВСУ в начале 2024 года. Первое серьезное ранение он получил осенью 2025 года, когда его ранили в ногу. После этого наемник отправился на боевое задание, где лишился ног.

22 июня политолог Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который хочет развернуть внутри страны масштабную борьбу с преступностью, не сможет решить проблему отправки колумбийских наемников в ВСУ.

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