Daily Mail: Ирландский наемник ВСУ лишился ног, наступив на мину

Ирландский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Келвин Прайс лишился обеих ног, наступив на мину во время эвакуации в 2025 году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Когда мы эвакуировались, я наступил на мину, которую никто из нас не увидел», — рассказал Прайс.

По информации газеты, Прайс вступил в ряды ВСУ в начале 2024 года. Первое серьезное ранение он получил осенью 2025 года, когда его ранили в ногу. После этого наемник отправился на боевое задание, где лишился ног.

22 июня политолог Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который хочет развернуть внутри страны масштабную борьбу с преступностью, не сможет решить проблему отправки колумбийских наемников в ВСУ.