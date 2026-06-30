Московские аэропорты временно прекратили работу

Аэропорты Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево временно прекратили работу

Все московские аэропорты — Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево — временно прекратили работу вечером во вторник, 30 июня. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, с 19:01 по московскому времени временно закрылась воздушная гавань еще одного российского города — Краснодара.

Ранее стало известно, что на территории Московской области объявили ракетную опасность. Гражданам, находящимся дома, посоветовали оставаться в квартирах и не подходить к окнам.