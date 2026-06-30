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12:55, 30 июня 2026Экономика

Названы последствия исчезновения Kinder и Nutella

Койтов: Исчезновение Kinder и Nutella способствует появлению более доступных аналогов
Вячеслав Агапов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Исчезновение продукции Kinder, Raffaello, Nutella и других брендов способствует появлению более доступных аналогов. Такие последствия назвал председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов, его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

29 июня стало известно, что владелец сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» X5 Group остановила закупки продукции «Ферреро Руссия». Российское подразделение итальянской кондитерской компании Ferrero Group производит сладости под брендами Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno. Решение объясняют неоправданно завышенными ценами производителя, из-за которых невозможно обеспечить доступную стоимость товаров в розницу.

По мнению эксперта, исчезновение Kinder и Nutella с полок может обернуться для российских потребителей положительным образом.

«В первом варианте необоснованно завышенные цены на известный бренд получат альтернативу других схожих товаров — иногда прямо аналогичных — не худшего качества, а порой и лучшего, но главное — дешевле "оригинального" бренда. Во втором случае сети "продавят" эти бренды, и цена окажется ниже — хотелось бы верить, что экономию для себя сети в этом случае спроецируют на потребителей», — пояснил Койтов.

В июле 2025 года группа X5 перестала закупать продукцию «дочки» американской Mars в России. От торговли популярными батончиками Snickers и Twix решили отказаться из-за несоответствия условий «принципам справедливого ценообразования». Уже осенью стороны пришли к соглашению и возобновили сотрудничество.

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