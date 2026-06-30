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Забота о себе
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18:33, 30 июня 2026Забота о себе

Не любящим воду людям посоветовали способы выпивать суточную норму

Диетолог Лурейро: Не любящим воду людям стоит добавить в нее лимонную цедру или мяту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Рафаэль Лурейро заявил, что каждому человеку необходимо выпивать 35 миллилитров воды на один килограмм массы тела. В разговоре с изданием Sapo доктор посоветовал людям, которые ее не любят, способы добирать суточную норму.

По словам Лурейро, если человек не выпивает суточную норму, поскольку ему не нравится вкус воды, то в нее можно добавить мяту, лимонную цедру, замороженные красные ягоды или различные специи. Еще один вариант — отдавать предпочтение травяным и холодным чаям. Однако в них нельзя добавлять сахар, подчеркнул врач.

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Также вода содержится во многих фруктах, овощах и ягодах, напомнил он. Таким образом, в течение дня можно употреблять, к примеру, арбуз, дыню, огурцы, цукини, помидоры или клубнику. Если человек не добирает суточную норму, поскольку просто забывает о воде, то для напоминания стоит установить будильник и всегда держать бутылку на видном месте. Лурейро порекомендовал использовать прозрачную тару с миллилитровыми отметками.

Ранее диетолог Кейтлин Бил перечислила напитки, способствующие долголетию. Рекордсменом по полезным свойствам она назвала зеленый чай.

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