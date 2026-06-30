Обама назвал последствия выхода США из соглашения с Ираном

Обама указал на ухудшение ситуации после выхода из ядерной сделки

Бывший президент США Барак Обама заявил, что выход его преемников из ядерной сделки с Ираном привел к ухудшению ситуации. Свою оценку он высказал в интервью, фрагмент которого опубликовал Clash Report в соцсети X.

«Был заключен договор, в рамках которого Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие, и все международное сообщество, включая израильскую разведку и наши собственные службы, оценивало его как действующий. Эта администрация, или предыдущая версия этой администрации, вышла из него, что побудило Иран развивать свои ядерные возможности еще больше», — сказал Обама.

Экс-президент отметил, что США потратили миллиарды долларов на войну, которая создала колоссальную нагрузку на армию и привела к многочисленным жертвам. «И кажется, что мы вернулись туда, откуда начали войну — разве что, возможно, чуть хуже», — добавил он.

По словам Обамы, его понимание ситуации таково, что перемирие предусматривает 60 дней на разработку плана по урегулированию ядерного вопроса, «но мы еще не знаем, что это за план».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, заключит с Ираном сделку, похожую на ту, что подписал Барак Обама. По словам эксперта, американские «ястребы» уже фактически обвиняют президента в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран. «Зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому?» — задается вопросом Дудаков.

Политолог отметил, что Трамп действует под давлением внутриполитических факторов. Более 70 процентов американцев считают войну с Ираном ошибкой, а рейтинг президента упал до 30 процентов. Глава Белого дома надеется, что мирное соглашение позволит сбить цены на топливо, выросшие вдвое, и улучшить свои позиции перед выборами в Конгресс.