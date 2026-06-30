Обломки беспилотника ВСУ упали на многоэтажный дом в столице российского региона

Наумов сообщил о падении обломков БПЛА на крышу многоэтажного дома в Краснодаре

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщил мэр столицы Краснодарского края Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«В Прикубанском округе Краснодара на крышу многоэтажного дома упали обломки БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал он, отметив, что на месте уже работают сотрудники оперативных служб.

Чиновник также призвал жителей не подходить к фрагментам беспилотника и не трогать их.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России уточнили, что под удар попали девятнадцать субъектов страны.