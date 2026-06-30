Парень по необъяснимой причине «превратил себя в огнемет»

Пользователь Reddit с ником -Bowman- рассказал о необычном эксперименте, который он провел над собой. Для него мужчина использовал баллончик со сжатым газом — смесью пропана и бутана.

«По причинам, которые я не могу объяснить, я брызнул немного газа себе в задницу, пока был в ванной. Стоя перед зеркалом, я зажег свечу и подумал, что будет забавно пукнуть в сторону пламени», — написал автор.

Первые несколько попыток не увенчались успехом, однако затем парень увидел «огромный огненный шар», до смерти его напугавший. К его счастью, пламя не перекинулось на предметы интерьера.

«Я превратил свою задницу в огнемет, и это определенно была одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо делал», — заключил мужчина.

Ранее промокшие во время велосипедной прогулки носки стали причиной эвакуации целого офиса. Владелец попытался высушить их в микроволновой печи и едва не спровоцировал пожар.