07:33, 2 октября 2025

Промокшие во время велосипедной прогулки носки стали причиной эвакуации целого офиса

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Princess_Anmitsu / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Alarmed_Visit8797 рассказал о том, как оконфузился на работе после того, как приехал в офис на велосипеде. По его словам, во время поездки он попал под ливень, из-за которого его обувь и носки промокли насквозь.

«Я подумал, что просто быстро высушу носки в микроволновке в комнате отдыха. Я уже видел, как таким образом сушили перчатки, что может случиться с носками? Я снимаю их, бросаю на две минуты в микроволновку и возвращаюсь к своему столу. Примерно через 45 секунд я почувствовал ужасный запах. Как будто паленые волосы смешались с мокрой собачьей шерстью. И в этот момент сработала пожарная сигнализация», — написал автор.

Оказалось, что синтетический материал носков буквально расплавился в микроволновке, из-за чего весь офис заполнился дымом, а его сотрудников эвакуировали. Когда администрация здания приехала выяснять подробности, автор, стоя на парковке среди содрогающихся от холода коллег, был вынужден признать свою вину.

«Теперь микроволновка сломана, отдел кадров разослал всем письмо с просьбой "не разогревать одежду", а я обзавелся прозвищем "Горячие Носки"», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit показал фото своей ванной комнаты после пожара и рассказал о том, как он случайно его устроил. В комментариях многие признались, что история их заинтриговала.

.
