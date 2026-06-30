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17:21, 30 июня 2026Мир

Президент Польши резко высказался о конфликте с Украиной

Навроцкий: Украина все чаще переходит границы добрососедских отношений с Польшей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Власти Украины все чаще переходят границы добрососедских отношений с Варшавой. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, его комментарий опубликован в соцсети X.

Политик отметил, что его заявления о стратегической важности связей Польши с Соединенными Штатами часто сначала встречают критику, однако затем его противники меняют свое мнение. По словам Навроцкого, то же самое происходит вокруг его высказываний и действий в отношении Киева.

«Когда я принимаю решения, соответствующие польским интересам, касательно Украины, которая все чаще преступает границы добрососедских отношений, сценарий повторяется. Попытки поставить знак равенства между президентом собственного государства и президентом страны, которая почитает преступников, виновных в геноциде поляков, принимают скандальный характер», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

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