Россиянам назвали риски при смене личной подписи

Юрист Хаминский: Существенная смена личной подписи может привести к проблемам

Российское законодательство не запрещает гражданину менять личную подпись и не устанавливает требований к ее форме, обратил внимание руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако в беседе с «Лентой.ру» он указал, что частая и существенная смена подписи может привести к проблемам при доказывании ее подлинности.

«Само по себе отличие подписи на разных документах не делает их недействительными. Если возникнет спор, этот вопрос разрешается с помощью почерковедческой экспертизы. Эксперт оценивает не только внешний вид подписи, но и устойчивые индивидуальные признаки почерка», — пояснил юрист.

По его словам, признать документ недействительным только из-за того, что подпись отличается от привычной, нельзя. Для этого нужно доказать, что подпись выполнена не самим гражданином, а документ подписан без его воли, либо имеются иные законные основания. При этом Хаминский отметил, что подпись служит способом удостоверения волеизъявления лица при совершении сделок и оформлении документов, поэтому желательно, чтобы она была относительно постоянной и позволяла идентифицировать подписанта.

«Слишком частая и существенная смена подписи может осложнить доказывание ее подлинности и стать поводом для проведения экспертизы при возникновении спора. Поэтому рекомендуется личную подпись все-таки не менять», — заключил Хаминский.

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