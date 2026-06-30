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14:02, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам посоветовали быть аккуратнее с выбросом коробок

Двилянский: Выбрасывать коробки от посылок с личными данными может быть опасно
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Выбрасывать упаковку от посылок с адресом и телефоном опасно: эти данные могут использовать мошенники. Об этом рассказал RT доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По словам эксперта, злоумышленники могут собирать ярлыки из мусора для идентификации человека и последующего обмана. «В руках аферистов эти данные становятся частью досье, которое можно использовать для звонков от имени банка, фишинговых рассылок или подбора паролей к аккаунтам», — пояснил он.

Риск особенно высок в периоды распродаж, когда заказов много, а бдительность снижается. «Мошенники не только находят данные на коробках, но и звонят жертвам, подменяя вызовы служб доставки, чтобы выманить код из смс и получить доступ к аккаунтам», — добавил Двилянский.

Чтобы защитить себя, перед утилизацией необходимо уничтожить все наклейки с личной информацией, посоветовал аналитик.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, нацеленной на абитуриентов. Мошенники начали создавать группы-двойники официальных сообществ вузов и выманивать у поступающих логины и пароли от портала «Госуслуги».

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