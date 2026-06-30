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16:09, 30 июня 2026Россия

Россиянин вступил в немую дискуссию с украинским дроном и одержал победу

Житель Белгородской области вступил в немую дискуссию с БПЛА ВСУ и одержал победу
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Житель Белгородской области вступил в немую дискуссию с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который завис над его домом, и одержал победу. Об этом говорится в публикации проекта Wargonzo.

Как сообщил житель российского приграничного региона, он привез мать в свой дом и заметил, что рядом с участком завис украинский дрон. Понимая, что противопоставить беспилотнику ему нечего, мужчина все равно попытался отогнать БПЛА, взяв в руки кирпич — россиянин переживал за мать.

«Он, наверное, подумал: "Ну дурак совсем". А деваться некуда, мама в машине была. [В итоге] он полетел и другой дом разбил. Он хотел показать, какая сила [в мине, прикрепленной к дрону]», — описал немой диалог с оператором дрона мужчина.

В итоге победа в противостоянии все равно была за россиянином — он смог обеспечить безопасность матери.

Ранее один из самых известных вагнеровцев рассказал о первой операции ЧВК в зоне СВО.

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