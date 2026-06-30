Минобороны: Силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 806 украинских дронов за сутки. За этот же период удалось уничтожить семь управляемых авиационных бомб.

До этого стало известно, что российские моряки уничтожили украинское судно в юго-западной части Черного моря.

Еще раньше российские дроноводы уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ. По сведениям Минобороны, судно вышло из Одессы, его обнаружили в районе острова Змеиный.