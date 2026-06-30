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12:16, 30 июня 2026Россия

Силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: Силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Силы Черноморского флота ликвидировали семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 806 украинских дронов за сутки. За этот же период удалось уничтожить семь управляемых авиационных бомб.

До этого стало известно, что российские моряки уничтожили украинское судно в юго-западной части Черного моря.

Еще раньше российские дроноводы уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ. По сведениям Минобороны, судно вышло из Одессы, его обнаружили в районе острова Змеиный.

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