Стало известно о смертельной опасности купания в цветущей воде

Доцент Золотарева призвала не купаться в воде ярко-зеленого оттенка из-за цианобактерий

Ярко-зеленый оттенок воды в пруду или озере — признак не просто роста водорослей, а опасного «цветения» цианобактерий, которые выделяют ядовитые вещества. Об этом в интервью Life.ru рассказала доцент РТУ МИРЭА, кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

«Некоторые штаммы цианобактерий выделяют цианотоксины — биологически активные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека», — пояснила эксперт.

Эти яды по-разному воздействуют на организм: одни разрушают печень, другие — нервную систему, вызывая судороги, а третьи при контакте с кожей провоцируют сильные ожоги и зуд. Опасность представляет не только случайное заглатывание воды, но и простое соприкосновение с ней. Первые признаки отравления — тошнота, температура и головная боль — могут проявиться уже через несколько часов.

Особенно уязвимы дети и домашние животные, так как их организм не способен эффективно бороться с токсинами, что может привести к смертельному исходу.

Важно помнить, что вода остается опасной даже после того, как зеленая пленка исчезнет: токсины сохраняются в ней еще 2-3 недели. Эксперт настоятельно рекомендует избегать купания в стоячих водоемах в жару и при первых признаках недомогания после контакта с водой немедленно обращаться за медицинской помощью.

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