13:17, 26 марта 2026

Волосы девушек окрасились в зеленый цвет после купания в бассейне российского глэмпинга

Хозяин попытался выселить туристок из глэмпинга в России из-за жалоб на бассейн
Елизавета Гринберг (редактор)

Волосы девушек окрасились в зеленый цвет после купания в бассейне глэмпинга на Куршской косе в Калининградской области и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Amber Mash.

Три подруги приехали на базу отдыха на самой высокой точке дюны — Высоте Эфа. При этом компания заселилась в двухместный номер. Сообщается, что во время пребывания в глэмпинге девушки воспользовались бассейном, но после купания обнаружили, что их волосы окрасились в зеленый цвет.

Тогда туристки решили обратиться к сотрудникам и узнать, что они добавляют в воду. В ответ отдыхающих обвинили в том, что они превысили разрешенное количество проживающих в двухместном номере, и попросили покинуть бунгало. Девушки попросили позвать владельца, однако хозяин из-за жалоб попытался их выселить и обвинил компанию в пьяном дебоше. В итоге на место была вызвана полиция, которая просмотрела документы о заселении и решила, что россиянки имеют право остаться в глэмпинге.

Ранее российский туроператор изменил условия оплаченной поездки. Когда клиентка от нее отказалась и попросила вернуть деньги, он обозвал ее «свихнутой дурой».

