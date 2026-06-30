Мэр Рахлин: Теракт в Монако вызывает вопросы об управляемости Киева

Теракт в Монако вызывает вопросы об управляемости киевского режима. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил мэр Фрежюса Давид Рахлин.

«Согласно первым данным, целью был украинский олигарх, который дистанцировался от [президента Украины Владимира] Зеленского и режима Киева, и он был ранен. Стал ли режим Киева неуправляемым, нацеливаясь таким образом на граждан, которые отказываются подчиняться его приказам?» — написал он.

По словам французского политика, ужас после теракта потряс Монако, а насилие в самом сердце княжества глубоко шокировало. Он также выразил солидарность принцу Монако Альберту II, мэру Монако и всем жителям княжества.

30 июня мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер видеонаблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник скрылся.