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Силовые структуры
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13:33, 30 июня 2026Силовые структуры

У владельца российской сети заправок начались обыски

В Нижнем Новгороде идут обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест» Тарабарина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы пришли с обысками к владельцу сети газозаправок «Реал-инвест» Льву Тарабарину. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, оперативные мероприятия идут с утра 30 июня в офисе компании и в квартире бизнесмена. Его самого планируется допросить в рамках уголовного дела, его фабула не раскрывается.

Группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании профильной инфраструктуры, отмечает издание.

Ранее МВД сообщило о задержании в Иркутске спекулянтов, занимавшихся перепродажей бензина по 250 рублей за литр.

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