У владельца российской сети заправок начались обыски

В Нижнем Новгороде идут обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест» Тарабарина

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы пришли с обысками к владельцу сети газозаправок «Реал-инвест» Льву Тарабарину. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, оперативные мероприятия идут с утра 30 июня в офисе компании и в квартире бизнесмена. Его самого планируется допросить в рамках уголовного дела, его фабула не раскрывается.

Группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании профильной инфраструктуры, отмечает издание.

Ранее МВД сообщило о задержании в Иркутске спекулянтов, занимавшихся перепродажей бензина по 250 рублей за литр.