В европейской стране резко подорожал импорт

Destatis: В Германии импортные товары подорожали в мае почти на 7 %

Жители Германии в мае 2026 года столкнулись с резким подорожанием импортных товаров. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis) этой европейской страны.

Рост цен, если сравнивать с последним весенним месяцем 2025 года, составил 6,8 процента. Отмечается, что это самое значительное повышение в годовом исчислении с декабря 2022 года. В апреле 2026 года подорожание оценили в 5,3 процента, а в марте — в 2,3 процента.

Наибольшее влияние на майскую динамику оказал рост (плюс 10,1 процента) цен на промежуточные товары, а также на энергоносители (плюс 37,2 процента).

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Германии подскочили на 29 процентов на фоне жары, охватившей большую часть территории европейского региона в конце мая.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, немецкая экономика стала слишком дорогой для ведения бизнеса. По ценам Германия не в состоянии быть на равных с регионами, с которыми ей приходится вести конкурентную борьбу.