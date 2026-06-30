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14:12, 30 июня 2026Путешествия

В Госдуме описали идею ЕС запретить въезд россиянам фразой «назло маме отморожу уши»

Депутат Госдумы Журова: Россияне не хотят отправляться в Европу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова описала идею Евросоюза (ЕС) запретить въезд россиянам фразой «назло маме отморожу уши». Своим мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru.

Журова объяснила, что россияне уже теряют интерес к поездкам в Европу, поскольку процесс получения виз стал очень сложным. «Европейцы думают, что введут ограничения, и народ будет возмущаться. Они боятся, что люди приедут? Зачем россиянину ехать туда, где к нему ужасное отношение? Поэтому многие люди не хотят отправляться в ЕС, поскольку неприятно чувствуют себя там», — заключила она.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты указывали, что полный запрет невозможен из-за позиции стран Южной Европы. Политолог Станислав Ткаченко заверил, что такого не случится, поскольку в Южной Европе «нет такой активной государственной русофобии».

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