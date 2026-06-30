В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

Депутат Ананских: Ситуация с бензином контролируемая и скоро стабилизируется

Ситуация с бензином в России стабилизируется в ближайшее время, она остается контролируемой, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он рассказал об этом в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, стабилизация возможна. Я думаю, что она произойдет буквально в ближайшие дни. Сложно говорить, не хотел бы называть точные сроки, но даже с учетом ажиотажа, я думаю, что совсем-совсем в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону», — уточнил депутат.

По словам парламентария, ситуация непростая, но на самом деле контролируемая. Он уточнил, что топливо в стране есть, однако местами возникает ажиотаж, который приходится регулировать.

Ранее сообщалось, что правительство готово разрешить производство и импорт бензина стандарта «Евро-2», что позволит увеличить предложение на рынке на сотни тысяч тонн в месяц, пусть и ценой возможных проблем для двигателей современных автомобилей.

