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15:14, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали покушение на украинского олигарха в Монако

Депутат Толмачев предрек Киеву репутационные потери из-за покушения в Монако
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Киев демонстрирует пренебрежительное отношение к европейцам, устраивая вендетту на улицах Монако, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сейчас журналистам не удается до него дозвониться.

Депутат отметил, что нападение, совершенное на улице в Монако, говорит о том, что для покушения использовались инструменты, отточенные на Украине. Таким образом, негодование европейцев, по его словам, можно понять, поскольку разборки украинцев создают угрозу для местных жителей и выставляют европейские силы безопасности «никчемными дилетантами».

«Международная защита, на которую рассчитывал бывший магнат, не сработала, а значит, статус Европы как оазиса безопасности снова развенчан. Репутационные потери Киеву еще припомнят. Вопрос, примут ли Монако, Франция и остальные какие-нибудь реальные меры против Зеленского и его режима», — сказал Толмачев.

Парламентарий также предположил, что данный инцидент точно не будет последним, если подданные княжества Монако и дальше будут давать приют украинским олигархам и функционерам.

Ранее государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.

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