В США задумали создать единую базу шпионов

Администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы американское разведывательное сообщество создало единую базу шпионов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В списке должны быть указаны имена всех лиц, подозреваемых в шпионаже на другие государства. Эти данные разведывательные ведомства должны будут передать в управление директора Национальной разведки США.
По данным газеты, некоторые чиновники опасаются, что создание единой базы шпионов может использоваться не по назначению или поставить под угрозу расследования и операции. Они также опасаются за сохранность информации, учитывая, что имена возможных шпионов скрываются от большинства сотрудников даже внутри их собственных ведомств.
Сторонники создания единой базы шпионов хотят сделать что-то похожее на список наблюдения за подозреваемыми в терроризме, который позволит США отслеживать местоположение подозреваемых в шпионаже по всему миру в режиме реального времени за счет постоянного обмена информацией между ведомствами и регистрации их перемещений.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) скептически относятся к этой идее, несмотря на активное продвижение такой инициативы.
Ранее в управлении директора Национальной разведки США начались массовые увольнения. Всем офисам было поручено предоставить списки персонала с ранжированием для проведения сокращений.