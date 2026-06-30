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18:49, 30 июня 2026Мир

В США задумали создать единую базу шпионов

NYT: Администрация Трампа требует, чтобы разведывательные ведомства создали базу шпионов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: DC Studio / Magnific

Администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы американское разведывательное сообщество создало единую базу шпионов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В списке должны быть указаны имена всех лиц, подозреваемых в шпионаже на другие государства. Эти данные разведывательные ведомства должны будут передать в управление директора Национальной разведки США.

По данным газеты, некоторые чиновники опасаются, что создание единой базы шпионов может использоваться не по назначению или поставить под угрозу расследования и операции. Они также опасаются за сохранность информации, учитывая, что имена возможных шпионов скрываются от большинства сотрудников даже внутри их собственных ведомств.

Сторонники создания единой базы шпионов хотят сделать что-то похожее на список наблюдения за подозреваемыми в терроризме, который позволит США отслеживать местоположение подозреваемых в шпионаже по всему миру в режиме реального времени за счет постоянного обмена информацией между ведомствами и регистрации их перемещений.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) скептически относятся к этой идее, несмотря на активное продвижение такой инициативы.

Ранее в управлении директора Национальной разведки США начались массовые увольнения. Всем офисам было поручено предоставить списки персонала с ранжированием для проведения сокращений.

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