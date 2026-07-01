Автомобилистам назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

Эксперт Свечников назвал порядок действий, который разрушит схему пешеходов-мошенников

Как действовать водителю при встрече с пешеходами-мошенниками, РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Как правило, аферист выбирает автомобиль, который неспешно движется во дворе или у пешеходного перехода. При приближении он бросается на кузов или подставляет ногу под колесо и изображает удар. Затем он сообщает водителю о наезде, показывает заранее полученную ссадину и предлагает решить вопрос на месте за наличные. При отказе автомобилиста платить начинает угрожать заявлением в полицию. Расчет на страх водителя перед уголовной ответственностью.

Эксперт напомнил, что ответственность грозит только в случае причинения тяжкого вреда здоровью, а ссадины к таким травмам не относятся. Максимум, что грозит автомобилисту, — ответственность по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Что точно не нужно делать водителю на «месте происшествия», так это передавать деньги «потерпевшему». Ни при каких обстоятельствах, подчеркнул Свечников. Передача наличных, прежде всего, подтверждает версию о наезде и предоставляет возможность для повторного шантажа.

Вместо этого юрист рекомендовал вызывать сотрудников ГАИ и оформлять все как ДТП. Покидать место нельзя — в противном случае наступит ответственность по статье 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). До приезда правоохранителей стоит снять на телефон положение машины, отсутствие повреждения транспортного средства и поведение «пострадавшего».

Видеорегистратор в подобных ситуациях играет важнейшую роль: запись фиксирует реальный момент контакта, а криминалистическая экспертиза определяет, был ли наезд или человек сам бросился на автомобиль. Попытка получить деньги под угрозой заявления подпадает под статью 163 Уголовного кодекса («Вымогательство»), а инсценировка ради выгоды — под статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Когда обман раскрыт, ложное заявление оборачивается против мошенника по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

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