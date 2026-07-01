ТАСС: Солдаты ВСУ сбежали с позиций в Богодаровке

Украинские военнослужащие сбежали со своих позиций в Богодаровке при наступлении российских войск. Об этом рассказал стрелок 36-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Большой, передает ТАСС.

«Сначала они [бойцы ВСУ] отстреливались, пытались сопротивляться, потом, когда стало понятно, что делать нечего, они прям побежали», — рассказал боец.

По его словам, из-за бегства украинских войск российские подразделения смогли пройти через оголенную оборону к самому населенному пункту.

О переходе Богодаровки под контроль Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны сообщило 29 июня. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».