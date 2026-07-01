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08:23, 1 июля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал подробности взятия под контроль Богодаровки

ТАСС: Солдаты ВСУ сбежали с позиций в Богодаровке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военнослужащие сбежали со своих позиций в Богодаровке при наступлении российских войск. Об этом рассказал стрелок 36-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Большой, передает ТАСС.

«Сначала они [бойцы ВСУ] отстреливались, пытались сопротивляться, потом, когда стало понятно, что делать нечего, они прям побежали», — рассказал боец.

По его словам, из-за бегства украинских войск российские подразделения смогли пройти через оголенную оборону к самому населенному пункту.

О переходе Богодаровки под контроль Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны сообщило 29 июня. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

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