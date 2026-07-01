Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

Прокуратура проведет военно-врачебную комиссию для экс-главаря ОПГ «Центровые» Клока

Прокуратура в третий раз планирует провести военно-врачебную комиссию (ВВК) для бывшего главаря организованной преступной группировки (ОПГ) «Центровые» Михаила Клока, служащего в штурмовых войсках в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы вернуть его под суд. Об этом сообщает «Е1.ru» в Telegram-канале со ссылкой на адвоката Клока Никиту Кошакова.

По его словам, судебное производство по уголовному делу его доверителя, обвиняемого в пособничестве в убийстве, следовало приостановить в связи с тем, что Клок отправился в зону СВО, а не добиваться проведение медкомиссий для оценки его годности к службе.

«Если Михаил Клок там служит, значит, он годен. Я полностью разделяю мнение своего доверителя. Гораздо больше пользы он принесет России, выполняя поставленные нашим президентом задачи на СВО, нежели будет находиться в местах лишения свободы», — заявил Кошаков.

Защитник отметил, что предыдущие две врачебные комиссии показали, что Михаил Клок годен к службе в армии.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор бывшему водителю Клока Насими Мамедову, проходившему по уголовному делу о заказном преступлении, жертвой которого стал предприниматель Алексей Зубакин.