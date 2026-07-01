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22:13, 1 июля 2026Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о жесточайшей ситуации на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: На Украине сложилась жесточайшая ситуация на фоне мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На Украине сложилась жесточайшая ситуация на фоне принудительной мобилизации. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, методы призыва приобрели очень жесткий характер. Соскин напомнил про ситуацию, когда на Украине на медкомиссию отправили отца, забиравшего маленького ребенка из детского садика. При этом, отметил политолог, украинский лидер Владимир Зеленский называет Украину примером для свободы и демократии. «Но это же безумие. И люди терпят это», — заключил экс-советник Кучмы.

Ранее в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) забрали отца-одиночку, пока его дочь находилась в детском саду.

До этого в Кривом Роге ребенка отправили в детский дом после того, как его отца мобилизовали.

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